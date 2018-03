Tribune Libre : La réalité de la libye

Le CNT est entrain de partir en couille et une partie de cette entité et leurs famille ont atteris a tel aviv dans le sionistan



Des manifs quotidiennes ont lieu a benghazy contre les harkis du cnt, la maison de abdeldjilil a été saccagée et brulée….pour un liberateur c’est pas mal



Les etrangers contracts et autres mercenaires en tout genre sont en ce moment meme entrain de fuir benghazy , le peuple libyen rassemblé aux porte de benghazy a decidé de l’investir demain 20 MAI 2011 sur la recommandation des 2000 representant de tribus

Les jeunes libyens manipulés et qui ont participés a cette crise sont tout comme en syrie entrain de rendre les armes en masse et de faire allegence a son excellence, il benificiront de l’amnistie générale decidé par ces meme chefs de tribus….



L’imposture est eventée comme l’est aussi celle en syrie, c’est pour cela que le qatar et les emiras ont fait couper les faiceaux des deux canaux libyens sur nilsat……



Donc pour etre bref le Guide est là et bien là , le peuple libyen aussi et comme ils disent, nous avons vecus 13 ans sous embargo sans rien lacher, nos regards se tourne vers l’iran 30 ANS d’ambargo et il ne lache rien ou cuba 50

SOUMMOUD… intraduisible en français, mais l’arme la plus redoutable contre les atlanto- sioniste……