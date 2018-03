Twitter : Benoit XVI, alias @Pontifex.

Attention à vos prochains tweets ! Car ils seront peut-être bientôt retweetés par le locataire du Vatican.



Le pape Benoit XVI aurait en effet succombé aux sirènes de Twitter. Selon une source proche de l’enquête, il devrait même envoyer son premier tweet le 12 décembre, à l’occasion de la fête de Notre-Dame de Guadalupe.



De quoi le Pape parlera-t-il ?



Il ne parlera a priori pas de tout et n’importe quoi, ce qui est pourtant à la base le principe de Twitter. L’utilisation du compte devrait surtout servir la communication du Saint-Siège. On apprend en effet que des tweetos peuvent envoyer des questions (qui seront, on n’en doute pas, triées sur le volet) à #askpontifex, questions auxquelles le Vatican se fera un devoir de répondre.



Mais les tweets seront également tirés des audiences publiques, bénédictions dominicales et discours lors des grandes fêtes catholiques. Et, sans grande surprise, à part le premier tweet de lancement du 12 décembre, ils devraient être rédigés par les conseillers pontificaux, et uniquement relus et signés par Benoit XVI.



Lundi 3 décembre, le compte de Benoit XVI enregistrait déjà 35 000 followers.