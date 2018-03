USA, bientôt sur nos routes, des prototypes sans personne au volant

On ignore encore qui, des concurrents lancés dans la course à la voiture autonome, sera le premier à tirer profit de la possibilité offerte par le département des transports de Californie à jeter sur les routes des prototypes sans chauffeur. Fatalement, on songe à Waymo et à Uber, mais Ford, Volvo, Tesla ou encore Audi, Mercedes-Benz et Nissan semblent tout aussi avancés.



A ce jour, les innombrables prototypes qui circulent sur les routes publiques aux États-Unis, en Europe et au Japon accumulent des kilomètres sous la supervision d'un technicien installé sur le siège du conducteur : sa présence est obligatoire, conformément au code de la route. Sous cette condition, la Californie a donné cinquante permis de circuler à des véhicules autonomes expérimentaux depuis le mois de septembre 2014. Aucune autre région dans le monde n'est aussi volontariste.



En presque deux ans et demi, les progrès enregistrés sont tels que le Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie a décidé ce 26 février 2018 de lâcher la bride sur le cou des ingénieurs : leurs prototypes sont dorénavant autorisés à circuler sans aucune supervision humaine directe.



A compter du 2 avril 2018, les fonctionnaires du DMV de Californie examineront avec bienveillance les demandes de permis de circuler déposées pour des véhicules autonomes. "Nous sommes prêts à travailler de pair avec les constructeurs, afin de préparer les tests en conditions réelles de véhicules sans chauffeur", a déclaré Jean Shiomoto, Directrice du DMV de Californie. "Notre préoccupation première est la sécurité publique." Manière de dire que les prototypes ne seront probablement pas lâchés tout de suite dans les embouteillages les plus féroces.



En Arizona, où les prototypes Waymo de Google ont déjà été autorisés à circuler sans personne au volant, les longues et larges lignes droites l'emportent sur les nœuds d'échangeurs autoroutiers et les quartiers piétonniers. Normal. La voiture 100 % autonome est encore en phase d'apprentissage.



Certains craignent même que son avènement ne soit retardé par les craintes de l'opinion publique, particulièrement dans les villes cités d'Europe où les conditions de circulation sont plus difficiles.



(avec challengens.fr)