USA, en Pennsylvanie, les armes aussi ont droit à leur bénédiction

Des armes à l'église, cela peut paraître étonnant. Mais si c'est pour leur propre bénéfice... Mercredi, à Newfoundland, en Pennsylvanie, une cérémonie particulière a été organisée par le World Peace and Unification Sanctuary : la bénédiction des armes à feu des fidèles.



Le révérend Sean Moon, fils du messie autoproclamé Sun Myung Moon et créateur de l'Unification Church, a prié pour «un royaume de police de paix et de milice de paix où les citoyens, à travers le droit divin de garder et de se déplacer avec des armes, pourront se protéger mutuellement et protéger la prospérité humaine», rapporte l'Associated Press. Des «fidèles» ont profité de l'occasion pour renouveler leurs voeux de mariage, dans une ambiance qu'ils ont trouvée propice pour célébrer l'amour.



Avant d'entrer au sein du lieu de culte, les participants devaient présenter leurs armes, du pistolet au fusil d'assaut, pour démontrer qu'elles étaient bien déchargées. Certains avaient revêtu une tenue spéciale, voire des couronnes composées de balles, pour accompagner leur «accoutrement religieux», mot employé par Tim Elder, un directeur de mission de l'Unification Sanctuary, pour évoquer les fusils. Ces armes, a assuré Sreymom Ouk, venue avec son AR-15, ont uniquement pour but de se protéger des «tarés et des psychopathes démoniaques». «Les gens ont le droit de porter des armes et, au royaume de Dieu, vous devez protéger ça. Vous devez vous protéger du mal.»



Une "secte religieuse armée"



Mais ce rassemblement n'a pas plu à tous : une école primaire située non loin a préféré déplacer ses élèves pour la journée, craignant des incidents durant la bénédiction, et quelques manifestants ont protesté à l'arrivée des «fidèles», qualifiés de «secte religieuse armée» par Lisa Scranton, interrogée par l'agence de presse et elle-même propriétaire d'une arme. «Je n'ai pas besoin d'un satané fusil d'assaut pour me défendre.



Ils ne sont bons qu'à tuer. Point. C'est tout ce que cette arme est bonne à faire, commettre des tueries de masse. Et vous voulez la bénir? Honte sur vous.» D'autant que le pays est encore choqué après la tuerie de Parkland, au cours de laquelle 17 personnes dont 14 lycéens ont été tués, le 14 février dernier par Nikolas Cruz, un jeune homme troublé qui avait légalement pu acheter l'AR-15 avec lequel il a commis ses crimes.



Un mouvement de la jeunesse contre les armes s'est mis en place et pourrait même entraîner une réforme légale. En attendant, les grandes enseignes Dick's Sporting Goods et Walmart ont pris des mesures drastiques : la première a annoncé son intention de ne plus vendre aucun fusil d'assaut et de ne pas vendre d'armes à des jeunes de moins de 21 ans. Une idée suivie par Walmart -qui ne vend déjà plus d'armes semi-automatiques depuis 2015-, qui va même plus loin en retirant de la vente tous les produits ressemblant, y compris les pistolets à air comprimé et les jouets.



(avec parismatch)