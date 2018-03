Un promoteur veut construire la plus haute tour en bois du monde à Tokyo

Si la course à la hauteur était une discipline olympique, le Japon aurait toutes les chances de remporter la médaille d'or dans une catégorie très spéciale. Le développeur Sumitomo Forestry prévoit de construire un gratte-ciel de 350 mètres dans le centre de Tokyo. Il irait bien au-delà de la tour en bois surnommée "HoHo" (84 mètres), qui doit sortir du sol cette année. En revanche, le bâtiment ne devrait pas être achevé avant ... 2041.



Le gratte-ciel de 70 étages sera situé à Marunouchi, l'un des quartiers d'affaires les plus attrayants de la planète, où se trouve le palais impérial. Pour répondre aux normes anti-sismiques en vigueur au pays du soleil levant, le constructeur a conçu une tour hybride dans laquelle 90% des matériaux utilisés seront en bois et 10% en acier.



Pas moins de 185 000 mètres cubes de bois seront nécessaires pour construire le bâtiment, soit l'équivalent de 8 000 maisons. La structure d'une superficie de 455 000 mètres carrés (6500 m² par étage) abriterait un logement, un hôtel, des bureaux et des magasins. Le coût du projet appelé W350 est estimé à 600 milliards de yens, soit environ 4,5 milliards d'euros.



(avec BFM Business)