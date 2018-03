Visite-éclair à Dakar du président iranien Mahmoud Ahmadinejad

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad est arrivé à Dakar ce matin à 10h00 GMT pour une visite officielle de quelques heures. Il est accompagné d’une importante délégation ministérielle. Au menu de la rencontre entre les chefs d'Etat : les questions énergétiques et la coopération entre le Sénégal et l’Iran. Ahmadinejad achève au Sénégal une tournée qui l’a conduit en Amérique du sud et en Gambie.



« Des pays comme l'Iran, le Brésil, le Venezuela, la Bolivie, la Gambie et le Sénégal ont la capacité d'instaurer un nouvel ordre (politique, ndlr) dans le monde », avait déclaré Ahmadinejad avant son départ.



Dakar et Téhéran ont décidé il y a quelques années de renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment dans l’énergie et l’agro-alimentaire. Pour le moment, la société de montage de voitures iraniennes, SenIran détenue à 60% par l’Iran et à 40% par l’Etat et des privés sénégalais, constitue l’investissement le plus visible.



Ce séjour du président iranien à Dakar intervient après celui à la mi-novembre du ministre sénégalais des Affaires étrangères, Me Madické Niang à Téhéran et avant la quatrième réunion de la Commission mixte sénégalo-iranienne prévue début 2010.