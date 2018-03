Voilà ce qui arrive quand vous dormez à coté de votre téléphone portable

Le numérique a pris le monopole et l’information circule avec une rapidité astronomique. Nous sommes connectés, ordinateurs, tablettes ou portables sont devenus nos compagnons quotidiens quoique le téléphone portable reste le pionnier en matière de communication.





L’utilisation du téléphone portable est de plus en plus sollicitée dans la vie quotidienne. Nous sommes arrivés au stade de 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous ne le posons plus. Nous le prenons avec nous partout où nous allons et si nous l’oublions à la maison, nous ressentons un manque.



Nous ne l’éteignons pratiquement jamais et quand nous nous apprêtons à dormir, sa place est sur notre table de nuit.



Est-t-il mauvais de dormir près d’un téléphone portable ?



Si vous ne voulez pas éteindre le téléphone portable la nuit, au moins essayez de couper la connexion internet et placez-le à au moins un mètre de votre lit. Cette habitude adoptée par des millions de personnes pourrait causer beaucoup de problèmes de santé.



Les smartphones émettent des rayons nocifs très déconseillés. Ceci est valable à n’importe quel moment de la journée, mais dans les heures où nous dormons, les smartphones sont à éviter fortement. La présence de notre téléphone portable au chevet peut provoquer une insomnie, des réveils répétés durant le sommeil et même des cauchemars.



Le téléphone portable cause, en effet, un changement dans le système de certains processus autorégulateurs, comme notre horloge biologique ou notre rythme cardiaque.



L’avis des spécialistes



L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que tous les dispositifs électroniques en général (pas seulement les téléphones portables) sont mauvais pour le corps et peuvent augmenter les risques de développer un cancer. Les effets toxiques qui y émanent sont méconnus de beaucoup de scientifiques.



C’est la raison pour laquelle il est préférable de prendre connaissance des radiations ionisantes des téléphones portables et des longueurs d’ondes.



Une étude en Australie a montré qu’il y a une relation importante entre l’utilisation de smartphones et la stérilité chez les hommes, et une qualité réduite de sperme. Et pour les deux sexes, il y a une augmentation au niveau du stress.





En France, 77% des français détiennent un smartphone, c’est un chiffre dépassant pour la première fois celui des ordinateurs portables détenus pas 74% des français.



Votre smartphone communique non-stop



Bien que notre téléphone portable puisse avoir un réveil, nous devrions vraiment l’éteindre avant de dormir. Même lorsque nous ne l’utilisons pas, il communique toujours avec des stations de base par des radio-transmissions. Autrement dit, les téléphones émettent constamment des ondes électromagnétiques dans l’environnement même la nuit, pas uniquement quand ils sont utilisés.



Comment limiter l’effet du smartphone



Il y a deux manières de réduire l’effet du smartphone : d’abord, éteignez-le et laissez-le dans son endroit habituel gardant à l’esprit que vous devez utiliser un réveil différent. La deuxième option, si vous n’arrivez pas à vous en passer, gardez-le dans une pièce éloignée, comme la cuisine ou la salle de séjour. Cette alternative est moins désirable.



Si votre téléphone vous est indispensable, vous attendez par exemple un appel ou c’est un cas d’urgence, vous pouvez au moins éteindre la connexion Internet ou WiFi, qui est plus dangereuse que les ondes radio.



Ne laissez pas votre téléphone portable en charge durant la nuit encore moins si vous l’avez sous l’oreiller. De nombreuses personnes se sont brûlées le visage. Il y a aussi le risque d’incendie provoqué par le contact de tissu (oreiller, draps…etc.) inflammable.



Nouvelles habitudes :

Voici quelques habitudes plus saines à adopter :



Diminuez la durée des appels ou changez d’oreille après quelques minutes.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone portable, même en tant que jouet.

N’utilisez pas votre smartphone dans une zone où le réseau est faible car les ondes sont plus puissantes.

Ne mettez pas votre téléphone portable dans votre poche.

Gardez-le loin de vous, même à une distance d’un mètre.

Essayez de ne pas utiliser le téléphone portable juste avant de fermer les yeux.



De cette façon, nous évitons des déséquilibres au niveau neuronal. Les autres appareils que vous avez peuvent également être nuisibles pour votre santé. Essayez de ne pas avoir de télévision ou d’ordinateur dans votre chambre à coucher ou au minimum les éteindre.



santteplusmag