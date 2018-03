Western Union ...Comment envoyez de l'argent par internet...

La Procédure d'Identification Western Union Les Réglementations Bancaires Européennes exigent des clients Western Union qu'ils présentent une pièce d'identité s'ils comptent effectuer plus de deux (2) transactions sur une période de 12 mois.



Après avoir effectué une transaction en ligne, vous pouvez lancer la procédure d'identification depuis votre profil dans la rubrique « Mon statut d'identification ». Vous recevrez alors un courrier contenant des instructions à suivre et un formulaire à remplir.



ÉTAPE 1 : Photocopiez ou scannez votre pièce d'identité Votre photo, votre signature, votre date de naissance ainsi que la date d'expiration doivent être visibles.



ÉTAPE 2 : Signez et datez votre Formulaire de Confirmation d'Identité Le courrier relatif à la Procédure d'Identification de Western Union s'accompagne d'un Formulaire de Confirmation d'Identité que vous devez signer et dater.



ÉTAPE 3 : Renvoyez les documents à Western Union

Photocopiés, par courrier Scannés, par e-mail



Renvoyez les copies de votre pièce d'identité ainsi que le Formulaire de Confirmation d'Identité par courrier à l'adresse suivante :

Western Union

Maderstrasse 1

1040 Vienne

Autriche Envoyez les documents scannés sous format PDF ou JPG dans un e-mail adressé à id@westernunion.com.



ÉTAPE 4 : Vérifiez le statut de votre identification Veuillez compter entre cinq (5) et dix (10) jours ouvrables pour la vérification de votre pièce d'identité. Vous recevrez un e-mail une fois la procédure achevée.



En vous connectant à notre site Web, vous pouvez consulter le statut de votre identification dans votre profil.



Si vous désirez envoyer de l'argent en espèces avant que votre identification ne soit finalisée, vous pouvez le faire dans l'une de nos nombreuses Agences.





Pour plus de précision vous pouvez nous contactez au 06.66.41.31.47