Windows 8 Consumer Preview : la FAQ à lire avant de se lancer

Disponible en téléchargement depuis aujourd'hui, mercredi 29 février 2012, Windows 8 Consumer Preview est accessible à tous les utilisateurs tentés par la découverte d'un nouveau système d'exploitation avant sa sortie officielle. Si vous faites partie de ces curieux, vous devez vous poser de nombreuses questions. En voici quelques-unes, accompagnées de nos réponses. N'hésitez pas à laisser d'autres interrogations dans les commentaires, nous ferons en sorte d'y répondre au plus vite.







Quelle configuration faut-il pour installer Windows 8 Consumer Preview ?



Processeur : 1 GHz ou supérieur

Mémoire : 1 Go pour la version 32 bits, 2 Go pour la version 64 bits

Espace disque : 16 Go pour la version 32 bits, 20 Go pour la version 64 bits

Carte graphique : compatible DirectX 9



A noter : pour utiliser l’interface tactile, Microsoft recommande un écran ou une tablette multitouch.









A qui s'adresse la Consumer Preview de Windows 8 ?



Microsoft l'appelle Consumer Preview, mais cette version de Windows 8 n'en reste pas moins une bêta. L'éditeur ne la recommande donc qu'« aux utilisateurs de PC confirmés qui apprécient expérimenter de nouvelles technologies ».









Y a-t-il des risques à l'installer ?



Cette version est suffisamment aboutie pour être utilisable au quotidien. Méfiance tout de même, puisque il n'y a pas de support pour cette version - mis à part les forums officiels - et elle ne manque certainement pas de bugs. Avant de l'installer, sauvegardez précieusement vos données et vérifiez que vous pouvez retrouver votre ancien OS lorsque vous aurez fini vos essais. Pour prendre moins de risques, vous pouvez aussi l'installer par un logiciel de virtualisation.









Sera-t-il possible de rebasculer vers une version antérieure de Windows ?



Oui, bien entendu... En réinstallant votre ancien système ! Microsoft n'a pas prévu de logiciel permettant de repasser à une version antérieure de Windows une fois que le programme « bêta » sera terminé. Autrement dit, ne jetez pas votre ancien OS aux orties si vous n’avez pas l’intention d’acheter la version définitive de Windows 8…









Dois-je prendre la version 32 bits ou 64 bits ?



Il n'y a pas de raison de se priver de la version 64 bits de Windows 8 étant donné que tous les processeurs modernes la géreront parfaitement. Attention cependant, elle est plus gourmande en ressources système et prend davantage de place sur le disque dur ! Il se peut aussi que, si vous utilisez Windows 8 64 bits avec des périphériques « exotiques », vous rencontriez des problèmes de compatibilité.









Est-il possible de mettre à jour directement depuis Windows ? Quelle version ?



Oui, il est possible de mettre à jour (ou « mise à niveau » pour Microsoft) une version de Windows déjà installée avec le fichier d’installation de Windows 8 Consumer Preview et ce, pour Windows XP, Vista et 7. Toutefois, toutes ne vous permettront pas de conserver la même quantité de données. Pour Windows XP, vous conserverez vos comptes utilisateurs et vos fichiers. Pour Windows Vista, vous garderez vos comptes utilisateurs, vos fichiers ainsi que la configuration de l'OS. Pour Windows 7, vous pourrez continuer d’utiliser vos programmes en plus des comptes utilisateurs, fichiers et configurations.



Attention : pour conserver vos données, il vous faudra lancer l’installation depuis votre installation Windows préexistante en utilisant le programme d’installation de Windows 8 Consumer Preview. Si vous démarrez votre PC depuis le disque ou la clé d’installation, l’installation ne vous permettra pas de conserver vos différentes données (programmes, fichiers, etc.).









Mes logiciels fonctionneront-ils toujours ?



Tous les logiciels Windows auxquels vous êtes habitués devraient fonctionner sans souci avec cette Consumer Preview. En revanche, il vous faudra les réinstaller si vous n'avez pas choisi la mise à niveau.







Le Windows Store permettra-t-il de télécharger des logiciels « classiques» pour Windows ?



Non. A priori, le Windows Store ne donnera accès qu’à des applications pour l’interface Metro. Pour autant, rien n’interdit à Microsoft de l’ouvrir ultérieurement à des programmes tournant de manière traditionnelle.









Combien de logiciels sont disponibles sur le Windows Store ?



Une cinquantaine d’applications sont d’ores et déjà disponibles au lancement : du petit jeu classique au guide de cuisine, en passant par la chaîne d’information en continu. Comme l’a annoncé Antoine Leblond, vice-président de Windows Web Services chez Microsoft, les applications disponibles sur le Store pendant la période du Consumer Preview seront gratuites. De nouvelles applications seront par ailleurs ajoutées au fil des semaines.









Où se trouvent les applications que j’ai téléchargées sur le Windows Store ?



Les applications téléchargées sur le Windows Store figurent normalement automatiquement sur l’écran Démarrer de l’interface Metro. Si vous ne voyez pas la tuile lui correspondant, vous pouvez la rechercher. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit de l’écran, puis menez la recherche. Si l’application n’apparaît pas dans la recherche, ouvrez Windows Store, faites un glisser depuis le bord droit ou cliquez sur le coin supérieur droit, puis choisissez Réglages. Sélectionnez ensuite Comptes et préférences, puis Afficher les apps.









Peut-on couper l'interface Metro ?



Non, tout au moins pas officiellement. Mais il y a fort à parier que l'on va vite voir des modifications adaptées à la Consumer Preview qui permettront de la supprimer. Il est un peu déconseillé d'utiliser les anciens tweaks, lancés à l'époque de la Developer Preview, car depuis, le menu Démarrer classique a été supprimé !









Quelle gestion des écrans tactiles anciens ?



Si Microsoft indique dans la configuration minimale requise qu’il faut un écran tactile multipoint, les ordinateurs dotés d’un vieil écran tactile monopoint permettent néanmoins la navigation dans l’interface Metro.









Jusqu’à quand fonctionnera-t-elle ?



Au moins jusqu'au lancement officiel de Windows 8, prévu pour la fin de l'année. Si Microsoft s'inspire de ce qu'il avait fait en 2009 lors du lancement de Windows 7, on pourrait voir arriver dans un second temps une version RC (Release Candidate), quasi définitive, de Widows 8. Dans le cas de 7, Redmond avait laissé cette RC tourner plus d'un an.









Peut-on installer Windows 8 sur un Mac Intel ?



A priori, oui. Mais attention, car le bon fonctionnement de votre Mac sous Windows dépend en grande partie des pilotes fournis par Apple (via l’Assistant Boot Camp). Or ceux-ci ne seront pas mis à jour avant la sortie officielle de Windows 8. Voire un peu après. Toutefois, les pilotes pour Windows 7 devraient fonctionner.