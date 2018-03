d’Ivoire : Pour 200 FCFA, au moins 9 personnes perdent la vie

Pour moins de 300 FCFA , plus de 9 personnes perdent la vie.



La localité d’Angovia, près de Bouaflé, au centre de la Côte d’Ivoire, est depuis le 10 juillet dernier le théâtre d’affrontements entre des orpailleurs venus du nord et de pays voisins et les villageois de ladite localité.



Les causes de ces affrontements pour le moins violents ne sont jusque là pas très claires.



Selon certaines sources, ils auraient éclaté suite au décès d’un jeune orpailleur, battu par les villageois pour ne pas avoir payé un droit de passage de 200 FCFA (0.30€) qui permet d’arriver à la zone aurifère près du village d’Angovia.



D’autres sources soutiennent que les affrontements sont le fruit d’une bagarre entre deux jeunes le mardi 9 juillet, qui a débouché sur la mort le lendemain d’un des protagonistes.



Quoi qu’il en soit, les orpailleurs ont voulu venger la mort de leur jeune collègue. Ce qu’ils ont fait armés d’armes à feu, de barres de fer, de machettes et d’allumettes. Les forces de l’ordre arrivées trop tard, n’ont pas pu limiter les dégâts.



Bilan : au moins 3 morts et plusieurs blessés selon les dires de la gendarmerie ; les villageois eux, comptent au moins 5 morts, et les orpailleurs, 4 victimes. Une centaine de maisons ainsi que des véhicules ont été brûlés. De nombreux villageois ont quitté Angovia pour se réfugier dans les villages voisins et dans la ville la plus proche, Bouaflé.



Source :

Afriquinfos